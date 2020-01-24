Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему руководство Украины поступает правильно, наращивая долгосрочные долговые обязательства в евро

В долгосрочной перспективе я не верю в Еврозону. Ее ждет период Великой стагнации, где в периодах роста — рост все меньше… а в периодах кризиса — падение все существеннее. Инвесторы не придут. Что сулит Украине общемировой кризис-2020? © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Ещё кризис не настал, а экономика Германии уже в рецессии… а дальше будет ещё хуже… даже нулевые ставки евробанка не спасают. Потому что если собирать 50% налогов с ВВП… убиваются стимулы… В долгосрочной перспективе это социализм по факту…

Поэтому очень радуюсь, что Украина берет в евро долгие обязательства.. они дешевле долларовых, и у меня есть все основания говорить, что евро в перспективе будет слабеть… так что тут все хорошо.

Одно огорчает… что Украина пытается копировать неудачный опыт подобной политики… где априори не виден рост экономики… В первую очередь я имею в виду налоговую систему.