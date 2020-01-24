Пока Зеленский выступает со странными речами в пустом зале Давоса, а потом устраивает демарш в Израиле, Медведчук методично выстраивает грамотную международную политику по реализации договоренностей в рамках «нормандского формата».
По 112-му идет трансляция из Парижа из Люксембургского дворца. Встреча Медведчука с сенаторами и депутатами парламента Франции.
В ноябре прошлого года он предложил создать Межпарламентскую группу из депутатов Франции, Германии, России и Украины, чтобы разработать законы для политических пунктов «Минских соглашений».
В это время наши провластные депутаты с особым задором создавали экзотические межпарламентские группы дружбы для летнего и зимнего политического туризма.
Одни искали женщин на российских сайтах, а другие выходили и входили обратно в ПАСЕ.
У меня вопрос, а что мешало Зеленскому самому первым выступить с инициативой, которую предложил Медведчук? Она же логична, очевидна и лежит на поверхности! Более того — тот, кто ее воплотит (а это не так уж и сложно) тот и будет задавать политические тренды.
Европейские депутаты лишь бы куда не стали бы приходить. Тем более что в декабре инициативу Медведчука благословил сам Путин. Т.е. все поняли, что «межпарламентский диалог» будет иметь возможность, в том числе, выходить на прямой контакт с Путиным.
Но… Видимо, Оманы, Давосы и скандальные визиты в Израиль пока превалируют в международном направлении нашего президента.