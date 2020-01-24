Пока Зеленский выступает со странными речами в пустом зале Давоса, а потом устраивает демарш в Израиле, Медведчук методично выстраивает грамотную международную политику по реализации договоренностей в рамках «нормандского формата».

По 112-му идет трансляция из Парижа из Люксембургского дворца. Встреча Медведчука с сенаторами и депутатами парламента Франции.

В ноябре прошлого года он предложил создать Межпарламентскую группу из депутатов Франции, Германии, России и Украины, чтобы разработать законы для политических пунктов «Минских соглашений».

Выход из тупика или новая война. Что стоит за идеей пересмотра Минских соглашений
Выход из тупика или новая война. Что стоит за идеей пересмотра Минских соглашений
© РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

В это время наши провластные депутаты с особым задором создавали экзотические межпарламентские группы дружбы для летнего и зимнего политического туризма.

Одни искали женщин на российских сайтах, а другие выходили и входили обратно в ПАСЕ.

У меня вопрос, а что мешало Зеленскому самому первым выступить с инициативой, которую предложил Медведчук? Она же логична, очевидна и лежит на поверхности! Более того — тот, кто ее воплотит (а это не так уж и сложно) тот и будет задавать политические тренды.

Европейские депутаты лишь бы куда не стали бы приходить. Тем более что в декабре инициативу Медведчука благословил сам Путин. Т.е. все поняли, что «межпарламентский диалог» будет иметь возможность, в том числе, выходить на прямой контакт с Путиным.

Но… Видимо, Оманы, Давосы и скандальные визиты в Израиль пока превалируют в международном направлении нашего президента.