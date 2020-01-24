Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook заметил, что отказ руководства Польши и Украины от участия в мероприятиях, посвященных освобождению Освенцима, демонстрирует схожие подходы в их государственной политике по фальсификации истории

То, что президенты Польши и Украины отказались участвовать в праздновании в Израиле 75 лет спасения евреев Красной Армией и освобождения узников лагеря смерти Аушвиц Освенцим, — совершенно естественно.

Во-первых, идеология и правительства Польши и киевского режима — русофобия, поэтому им трудно и почти невозможно прославлять Россию, которая в основном и совершила этот подвиг. Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк

Во-вторых, и польские и украинские власти являются европейскими лидерами в государственной политике фальсификации истории и формировании с помощью пропаганды и насилия выгодного ультранационалистам исторического мифа. Для этого власти обеих стран даже создали похожие Институты национальной памяти, которые активно проводят политику фальсификации истории как научные центры и политику репрессий как государственные властные институты.

В-третьих, и польский правящий радикальный национализм и украинский правящий ультранационализм ощущают внутренне родство с антисемитизмом, хотя на словах, публично, и отрицают антисемитизм. Антисемитизм в Украине проявляется в героизации политиков, которые были антисемитами и участвовали в массовых расправах над евреями. Таких как Бандера, Шухевич, Петлюра и десятки других мало известных, но также преступников.

Антисемитизм в Польше проявляется в активном нежелании разделить ответственность за Холокост. Поляки активно участвовали в Холокосте в разные периоды истории. Но польское правительство отказывается покаяться за этот антисемитизм. Более того, польское националистическое правительство приняло законы, запрещающие даже говорить о соучастии поляков в Холокосте.

Поэтому нежелание президентов Польши и Украины праздновать спасение евреев от Холокоста вместе с лидерами России и Израиля, можно уверенно считать появлением открытой русофобии и скрываемого антисемитизма. Антисемитизм и русофобия в современном мире идут рука об руку и становятся все более агрессивными. Именно поэтому фундаментальные интересы подталкивают Россию и Израиль к сотрудничеству и даже все более союзническим отношениям.