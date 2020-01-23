Координатор проекта «Электронная книга памяти Украины», политический эксперт Дмитрий Заборин на своей странице в Facebook пояснил, почему передача важнейшего инфраструктурного объекта Украины вполне соответствует «национальной идее», усиленно продвигаемой в постмайданные годы

Передача немцам украинских железных дорог — просто еще одно явление истинной национальной идеи. Она состоит в том, чтобы кто-то владел и управлял всем, принимал все решения, дав украинцам максимальные степени свободы. «Не лез».

Все проявления «борьбы за свое независимое государство», сведенные в наши дни в единую историческую повесть, предполагали именно такой формат. Но каждый раз, вручая ключ от квартиры, где деньги лежат другим державам, политические активисты жестоко обманывались в ожиданиях — к ним тут же начинали «лезть». Встраивать в другие государственные проекты. Раимов: Передача железной дороги олигарху — коррупция, а иностранцам — не коррупция © Facebook, Dmitry Raimov | Перейти в фотобанк

Только теперь мудрые американцы поняли, как нужно рулить этой территорией. «Конечно, ребята мы с удовольствием займемся всеми делами», — сказали они, отдав гуманитарную сферу западноукраинским националистам и забрав все остальное, раскидав между своими.

Посмотрите: только здесь достигнут однозначный прогресс во всем — мова, памятники, исторический миф, марши с факелами. А еще цензура, бесправие, очистительная война. Красота. Пиршество духа. При этом свобода распространяется гораздо дальше — необязательно платить налоги, не нужно переживать о работе, можно жечь, стрелять, таскать контрабанду. Получать гранты и транши. Только перейди на правильную сторону — и жизнь твоя заиграет всеми красками. Работают пусть всякие дураки, которым пачкать руки не лень. Нация гордых воинов чужда рабскому труду.

А то, что население резвыми темпами сокращается — так это тоже нормально. Все лишние, кто не поддерживает расово верных идей, должны сдохнуть. Заодно и не мешать иностранцам строить для «истинных хозяев» то, что они сами не умеют. В том числе, железные дороги.

Только не спрашивайте меня, почему «Зеленский этого не понимает». Я не знаю.