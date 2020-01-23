Железная дорога.
Идея передать в управление в условиях, когда свои разворовывают. Может быть и хорошая, раз столько десятилетий не смогли сделать современную ЖД.
Хотя сомневаюсь. Нет пока мнения, честно. Но есть вопрос — а почему немецкая компания и когда она выиграла конкурс на право управлять? Может американцы, французы или итальянцы дали бы лучшие условия?
Не кажется ли вам, что отдал бы Кабинет управление олигарху — сказали бы коррупция. А иностранцам — не коррупция? И привлекут ли к ответственности тех, кто без тендера решил такое провернуть?