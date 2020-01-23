Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал заявление главы Кабмина Алексея Гончарука о намерении передать украинские железные дороги в аренду на 10 лет немецкой компании Deutsche Bahn

Железная дорога.

Идея передать в управление в условиях, когда свои разворовывают. Может быть и хорошая, раз столько десятилетий не смогли сделать современную ЖД. Украина отдаст свою железную дорогу под контроль Германии на 10 лет — Гончарук © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Хотя сомневаюсь. Нет пока мнения, честно. Но есть вопрос — а почему немецкая компания и когда она выиграла конкурс на право управлять? Может американцы, французы или итальянцы дали бы лучшие условия?

Не кажется ли вам, что отдал бы Кабинет управление олигарху — сказали бы коррупция. А иностранцам — не коррупция? И привлекут ли к ответственности тех, кто без тендера решил такое провернуть?