Ключевым, по моему мнению, меседжем во вчерашнем выступлении Президента Зеленского в Давосе было амбициозное заявление о цели Украины стать региональным лидером Центральной и Восточной Европы.

Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии
Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

К этому заявлению можно отнестись очень серьезно, как к стратегической задаче, рассчитанной на долгосрочную перспективу в 30-40 лет. И задаче вполне реализуемой.

Но для этого нужен план, а под него необходимы исполнители. На практике это должно означать пересмотр программы действий Правительства, возвращение в приоритеты научно-технологической и промышленной политики, адекватную политику НБУ и Минфина. Увидим?