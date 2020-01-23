Ключевым, по моему мнению, меседжем во вчерашнем выступлении Президента Зеленского в Давосе было амбициозное заявление о цели Украины стать региональным лидером Центральной и Восточной Европы.
К этому заявлению можно отнестись очень серьезно, как к стратегической задаче, рассчитанной на долгосрочную перспективу в 30-40 лет. И задаче вполне реализуемой.
Но для этого нужен план, а под него необходимы исполнители. На практике это должно означать пересмотр программы действий Правительства, возвращение в приоритеты научно-технологической и промышленной политики, адекватную политику НБУ и Минфина. Увидим?