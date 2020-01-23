Экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что заявленные Владимиром Зеленским на форуме в Давосе цели являются стратегическими, а их реализация должна рассчитываться на долгосрочную перспективу в 30-40 лет

Ключевым, по моему мнению, меседжем во вчерашнем выступлении Президента Зеленского в Давосе было амбициозное заявление о цели Украины стать региональным лидером Центральной и Восточной Европы. Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

К этому заявлению можно отнестись очень серьезно, как к стратегической задаче, рассчитанной на долгосрочную перспективу в 30-40 лет. И задаче вполне реализуемой.

Но для этого нужен план, а под него необходимы исполнители. На практике это должно означать пересмотр программы действий Правительства, возвращение в приоритеты научно-технологической и промышленной политики, адекватную политику НБУ и Минфина. Увидим?