Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook проанализировал речь президента Украины Владимира Зеленского на международном форуме в Давосе и пришел к неутешительным выводам

Зеленский! Давос! Речь!

Очень хочется, чтобы у нас был самый лучший президент. Чтобы он вне зависимости от фамилии достойно представлял страну. И страна была достойна представлена таким президентом.

Зеленский выступил в Давосе. Читал текст, который ему, наверное, писала сборная администрации президента, которая состоит из 95 квартала. Президент Украины читал и не понимал, содержание сказанного. Постараюсь быть объективным.

Зал был пустой и почти не аплодировал. С кем говорил Зеленский, было непонятно. Бардак в стране объяснил не как отступление, а как разбег. Типа взяли два шага назад для разбега. Что-то это мне напоминает, как фельдмаршалы оправдывали Гитлеру отступление выравниванием фронта.

Заявил, что Украина недоинвестированная и недолюбленная. Недоинвестирована — можно понять. Недолюблена? Что он вложил в это слово? За что любить, кого любить и каким способом? Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк

Дальше идут очень интересные вещи. Он говорит, что идет конкурс портов, и он знает, что в ближайшее время у нас будет заходить один западный инвестор. Если идет конкурс, откуда он знает, что зайдет на порт? Но мне кажется, что он знает даже название компании. Что это?

Когда Зеленский оторвался от текста, он высказал интересную мысль! Ему задали вопрос о реформах. Зеленский сказал, что инвесторы, которые будут вкладывать в украинские проекты больше 100 миллионов долларов, получат менеджеров для того, чтобы они имели коммуникации с правительством, и этот менеджер будет иметь пять языков и будет работать 24 часа семь дней в неделю. Почему не четыре, или шесть?

А не напоминает ли это смотрящего за этой компанией? Или решало, который будет решать проблемы, минуя цивилизованные пути. Скажем, будет между двумя компаниями конфликт. Получается, их проблемы будут решать менеджеры. Что это такое? А как быть компаниям, которые вложат не 100, а 90 миллионов? У них будет менеджер со знанием четырех языков? Значит, в стране не созданы равные для всех условия, и что это, как не коррупция?

Зеленский говорит, что у Украины есть интересный инвестиционный проект, связанный с землей. Но, насколько я знаю, пока не будет референдума, говорить о продаже земли иностранцам не приходится. Получается, он уже знает итоги будущего референдума?

Печально. В целом впечатление, если брать в динамике, то с каждым годом это самое худшее, что было. Уже интерес к Украине просто пропал. Они не верят. Не нужно уже даже быть Станиславским. Не верят!

Из выступления Зеленского можно понять, что он предлагает коррупционные схемы для инвесторов, лишь бы деньги зашли. Но при таких условиях, а особенно когда из страны уходят и свои, и иностранные инвесторы, почему должны прийти другие?

Это чистый анализ речи Зеленского. Ничего личного.