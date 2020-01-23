Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста
Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста
© AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк
Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии — за гранью здравого смысла.

Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину.

Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет.