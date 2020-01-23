Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии — за гранью здравого смысла.
Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину.
Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет.
Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии — за гранью здравого смысла. Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 22, 2020