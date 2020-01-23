Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter написал, что предположение Владимира Зеленского принять Украину в ЕС вместо выбывающей Великобритании абсолютно не реально

Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии — за гранью здравого смысла. Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет. Призыв Зеленского принять Украину в ЕС вместо Британии — за гранью здравого смысла. Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 22, 2020 ​