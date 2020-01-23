Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что внесенный законопроект, ограничивающий сверхдоходы госчиновников, своевременен и полезен для страны

Фракция ОПЗЖ внесла в Раду свой законопроект, ограничивающий сверхдоходы госчиновников. По этому поводу один из лидеров Оппоплатформы Виктор Медведчук сделал специальное заявление. Особенно мне понравилась концовка. Где Медведчук, привязав объем выплат к минималке, предлагает чиновникам для роста собственной зарплаты работать над ростом минимальной по стране. Маленькая министерская зарплата как причина большого скандала. Что обсуждают соцсети Украины 21 января © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

Цитирую: "Максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, руководителям учреждений и организаций, финансируемых из бюджета не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен на сегодня.

Те госслужащие, которым эта высокая по меркам Украины зарплата кажется недостаточной, могут искать возможности для самореализации в частном секторе или работать над повышением минимальной зарплаты — на благо всех украинцев".

Причем существенно то, что речь об ограничителе всех выплат, включая премии, надбавки и пр. Через которые чиновники давно научились обходить граничные пределы своих заработных плат иногда в разы, иногда в сотни раз. Надеюсь, что даже госпожа Новосад сумеет на такие деньги позволить себе содержать ребенка…