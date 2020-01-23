Украинский политолог Юрий Романенко полагает, что своими заявлениями на Международном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский фактически поощряет офшоризацию украинского бизнеса

Смотрите на правую руку, смотрите на левую руку.

Предложение Зеленского об освобождении налогов иностранных инвесторов, по сути, поощряет офшоризацию украинского бизнеса. Зеленский в Давосе. Безудержный оптимизм искреннего реалиста © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк

Проще зайти из Кипра сюда и получить налоговую льготу, чем работать честно из Украины. При этом мы все хорошо знаем, что большая часть инвестиций в Украину идет именно от нашего бизнеса, тогда как ПИИ (прямые иностранные инвестиции — ред.) от настоящих иностранцев «минимальны». Но и это еще не все.

Самый большой прикол заключается в том, как это все увязывается с законом 1210, который был давеча принят, где нормы BEPS ужесточают требования к офшорам и отечественному бизнесу, который имеет компании за рубежом.

Похоже, что правая рука в очередной раз не знала, что делает левая. Ну или просто не подумали, как всегда.