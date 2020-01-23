Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в соцсети Facebook высказался о нелогичной позиции Владимира Зеленского, который в своей речи в Давосе пообещал налоговые каникулы иностранным, но не отечественным инвесторам
Внимательно посмотрел выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент Украины торжественно пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы.
Интересно, где тут здравая государственная политика? Своих, отечественных предпринимателей добивают ногами, а иностранцам всяческие налоговые льготы.
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