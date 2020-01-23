Мы недолюблены. Зеленский объявил налоговые каникулы для иностранных инвесторов
Мы недолюблены. Зеленский объявил налоговые каникулы для иностранных инвесторов
© скриншот видео Офіс Президента України
Внимательно посмотрел выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент Украины торжественно пообещал иностранным инвесторам налоговые каникулы.

Интересно, где тут здравая государственная политика? Своих, отечественных предпринимателей добивают ногами, а иностранцам всяческие налоговые льготы.