Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в соцсети Facebook высказался о нелогичной позиции Владимира Зеленского, который в своей речи в Давосе пообещал налоговые каникулы иностранным, но не отечественным инвесторам

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