Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что каждый инвестор, вложивший в экономику страны более $100 млн, получит господдержку в виде так называемой инвестиционной няни

Послушав выступление нашего президента в Давосе, я понял, что пришло время для ЕС присоединиться к Украине — так у нас всё пучком. Станем Сингапуром или Южной Кореей. Зеленский предложил инвесторам стать акционерами Украины © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Но если у нас всё так замечательно, что ещё за "инвестиционная няня" в режиме 24/7, которую Зеленский приставит ко всем, кто рискнёт инвестировать в Украину 100+ миллионов? Там, где всё хорошо, где закон, порядок и процедуры, там не надо "няни" — там всё работает и так, причём для всех, а не только для 100+ миллионов.

А там, где "няня", а по сути — решала, там коррупция и беззаконие. Дайте нам 100 миллионов, а то так есть хочется, что переночевать в вашем Давосе негде.