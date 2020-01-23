Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом, Украина опустилась на две позиции и оказалась на 85-м месте из 141 страны

К нынешнему форуму в Давосе. В рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом, наша страна опустилась на две позиции и оказалась на 85 месте из 141 стран.

Тут следует сказать, что те страны, которые не входят в топ-50 — зачастую воспринимаются инвесторами как экономические лузеры. И здесь интересно было бы узнать мнение наших «грантовых» чиновников, так любящих маркеры успешности в виде KPI, и возводящих места в международных индексах и рейтингах в абсолют.

Наибольшее снижение в компонентах рейтинга конкурентоспособности зафиксировано в таких разделах как: финансовая система — падение на 19 ступеней (136-е место) и медицина — падение на 9 позиций (101-е место). А это как раз именно те направления, которые согласно заверениям прошлой власти «реформировались» лучше всего. В таком случае, почему «самая стабильная банковская система за годы независимости» получила такую низкую оценку в части ее конкурентности (может потому, что 60% ее сосредоточено в 4 госбанках и приват продолжает выполнять роль «проблемы будущих периодов»?). Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

И медицинская реформа явно не может похвастать мировым признанием (может все из-за того, что население отсекли от «бесплатных» услуг, не дав ему даже модель доступной страховой медицины?). И винить злых «попередников» уже как бы некомильфо: рейтинг охватил период, когда «реформы были в самом "соку"».

Кстати, нынешняя власть заявила о полной приверженности прежним «реформам», что в части медицины, что в части финансовой системы. Вспоминаю слоган Януковича в Давосе: «Увімкни Україну» (Включи Украину — ред.). Наша власть никогда не озадачивалась такой «мелочью» как соответствие формы и содержания. В нынешнем году очередная вывеска в виде: «креативность, инновации, возможности» (кстати, в разделе "инновации" наша страна упала на две позиции).

Полный разрыв шаблона, когда страна, делающая ставку на креативность, встречается на полях саммита с кредитором — МВФ, а во внутренней политике — уничтожает промышленное ядро и науку как два системных полюса спроса и предложения инноваций… Зато премьер Гончарук постит фотку «два самых молодых премьер-министра» с главой правительства Финляндии, забывая упомянуть, что ее страна на 11-месте рейтинга.

Хотя с другой стороны, ну что они могли написать в виде нового месседжа? «ОВГЗ, земля, распродажа»? Так это и так все знают. Главное, чтобы не было слова «диджитализация». А то после «казуса Кличко», если бы и «новые лица» не выговорили, то гости форума подумали бы еще, что у наших политиков — это «врожденное»..