Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что нынешнее правительство, члены которого никогда не занимались реальной экономикой, способны только красочно рассказывать о будущих достижениях

Нынешний украинский премьер — как стриптизер-культурист, назначенный тренером сборной по боксу.

За декабрь падение украинской промышленности составило 8,3% к декабрю 2018-го. Падение в ноябре на 7,5% выглядит угрожающим трендом, продолжение падения в декабре — уже признак надвигающейся катастрофы.

Особенно грозным является падение энергетики на 15%. Именно производство и потребление энергии является индикатором состояния и домохозяйств и промышленности. Триллион в тени: экономика Украины в тени © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Население нищает и уезжает — падает бытовое потребление. Нацбанк устроил игрища с курсом гривны — загибаются экспортеры металла.

Да, пришли настоящие «профессионалы», умеющие надувать щеки, говорить красивые слова — «дефлятор ВВП» и «акселератор» и «мультипликатор». Но ни один из них никогда не занимался реальным управлением хотя бы в масштабе отрасли или региона.

Ну да, назначили стриптизера тренером сборной страны. Ну а че, вон у него какие бицепсы! А стриптизер и рад стараться, показывая маслянистые мышцы и принимая завлекательные позы.

Мало того что они безголовые и тупые клоуны. Мало того что они жадные и беспринципные махинаторы. На своих самокатах они увозят страну в необратимую деградацию и разруху. И этого даже не осознают.