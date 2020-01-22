Что такое день соборности Украины?
Это союз между бежавшим из Львова правительством ЗУНР, и правительством УНР, которое бежало из Киева через две недели после провозглашения этого акта.
Впоследствии Петлюра предал своих западноукраинских соратников, отдав Галичину и Волынь Пилусдскому — взамен на возможность поучаствовать в польской оккупации Киева.
А лидеры ЗУНР официально денонсировали этот договор, предав Петлюру анафеме.
Именно это событие празднует сегодня украинская власть — под звуки усилившихся обстрелов Донбасса, которые громче всего говорят нам о соборности Украины.