Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook напомнил историческую канву Дня соборности, который украинская власть пафосно отмечает 22 января

Что такое день соборности Украины?

Это союз между бежавшим из Львова правительством ЗУНР, и правительством УНР, которое бежало из Киева через две недели после провозглашения этого акта. Гольдарб: Для того чтобы была соборность и единение, одних лозунгов и мифов мало © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Впоследствии Петлюра предал своих западноукраинских соратников, отдав Галичину и Волынь Пилусдскому — взамен на возможность поучаствовать в польской оккупации Киева.

А лидеры ЗУНР официально денонсировали этот договор, предав Петлюру анафеме.

Именно это событие празднует сегодня украинская власть — под звуки усилившихся обстрелов Донбасса, которые громче всего говорят нам о соборности Украины.