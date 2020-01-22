Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook написал, что в официальной трактовке Дня Соборности, или «злуки» УНР и ЗУНР, заложены те же подходы, которые в наше время привели к конфликту в Донбассе

Зеленский поздравил с днём соборности и пафосно призвал к единству. Лукаш: Украине до соборности еще очень далеко © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

Просто напомню, что «злука» (воссоединение — ред.) была между самопровозглашёнными УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западно-украинская народная республика). Юго-восток провозгласил тогда ДКР, на которую УНР пошла войной.

О каком единении говорит Зеленский, если в его версии истории нет места истории юго-востока и Донбасса, если спустя сто лет ничего не изменилось: наследники УНР пошли войной на наследников ДКР?

Когда дойдёт уже, что УНР — это без юго-востока, без Донбасса. С такой риторикой Украина никогда единой не станет.