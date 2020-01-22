Зеленский поздравил с днём соборности и пафосно призвал к единству.
Просто напомню, что «злука» (воссоединение — ред.) была между самопровозглашёнными УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западно-украинская народная республика). Юго-восток провозгласил тогда ДКР, на которую УНР пошла войной.
О каком единении говорит Зеленский, если в его версии истории нет места истории юго-востока и Донбасса, если спустя сто лет ничего не изменилось: наследники УНР пошли войной на наследников ДКР?
Когда дойдёт уже, что УНР — это без юго-востока, без Донбасса. С такой риторикой Украина никогда единой не станет.