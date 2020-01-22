Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник полагает, что политика действующей власти по разделению граждан страны по языку, культуре и веры — не самая лучшая почва и фундамент для объединения

Банковский мечтатель.

Мечтать не вредно. Но ещё полезно работать с тем, чтобы мечта стала былью. Пока же видно только как мечтают. Гольдарб: Для того чтобы была соборность и единение, одних лозунгов и мифов мало © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

В последнее время, когда говорят, давайте мы будем праздновать День соборности, объединения, я спрашиваю, а на какой почве, на каком фундаменте?

Если на почве ненависти друг к другу, так какое же это объединение: если у нас там в Украине разделяют по вопросам языка, культуры, веры. А это не самая лучшая почва и фундамент для объединения.

Нации нужна мечта, которая будет двигать её вперёд, отметил глава государства.