Банковский мечтатель.
Мечтать не вредно. Но ещё полезно работать с тем, чтобы мечта стала былью. Пока же видно только как мечтают.
В последнее время, когда говорят, давайте мы будем праздновать День соборности, объединения, я спрашиваю, а на какой почве, на каком фундаменте?
Если на почве ненависти друг к другу, так какое же это объединение: если у нас там в Украине разделяют по вопросам языка, культуры, веры. А это не самая лучшая почва и фундамент для объединения.
Нации нужна мечта, которая будет двигать её вперёд, отметил глава государства.