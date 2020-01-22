Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что, по его мнению, в течение 3-4 месяцев глава Кабмина Алексей Гончарук будет заменен, а все правительство переформатировано

Гончарук — уже не жилец.

То, что Запад блокировал все попытки Коломойского—Медведчука—Тимошенко уволить Гончарука, совсем не означает, что Запад в восторге от своего протеже. Напротив, на Западе, видимо, уже сформировалось устойчивое мнение, что Гончарук оказался слабой фигурой, совершенно не подготовленной для того, чтобы возглавлять правительство в столько лихое для Украины время.

Запад понимает, что, если продолжать удерживать Гончарука до истечении его годичного иммунитета, то рейтинг правительства упадет до нуля, "Слуги народа" — до 15%, а Зеленского — до 25-30%.

Все это неизбежно приведет к необходимости проведения досрочных выборов в ВР, по результатам которых: Гончарук заявил, что вернется из Давоса с хорошими новостями © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

— Зеленский, скорее всего, уже не сможет получить большинство и потеряет реальную власть;

— большинство в новой ВР может получить коалиция ОПЗЖ + Батькивщина + Слуга народа + новый проект Коломойского и др. олигархов с участием Портнова;

— премьером реально может стать Тимошенко;

Результаты таких выборов будут означать:

— разрыв отношений с МВФ;

— восстановление отношений с Россией;

— резкий всплеск массовых протестных выступлений в западных областях Украины, вплоть до сепаратизма. Далее все понятно без объяснений.

Для Запада все это будет означать:

— полный провал его усилий в Украине;

— непоправимый удар по репутации Запада, как субъекта, не способного интегрировать страны Восточного партнерства в западный проект;

— потеря влияния Запада в Молдове;

— мгновенная интеграция России и Беларуси в единое союзное государство;

— интеграция ЛДНР в Украину на условиях России;

— кризис внутри ЕС; «Слуги народа» сами отказались убирать Гончарука. Но если бы убрали, было бы хуже - Бортник © Руслан Бортник

— кризис в НАТО и т.д.

Другими словами, неудача Запада в Украине может запустить процесс быстрой деградации западного леволиберального проекта, с его дошедшей до абсурда политкорректностью, и Европа начнет стремительно скатываться к популистским националистическим авторитарным режимам (Польша, Венгрия, Италия, Австрия, Испания, Франция, прибалтийские страны и т.д). Ряд европейских стран распадется (Бельгия, ВБ, Испания — точно) На Балканах будут сформированы условия для новой европейской войны.

Разве стоят все эти риски того, чтобы удерживать у власти клинического идиота Гончарука и таких же, как он недоразумений Милованова, Новосад, Малюська, Бородянский др?

Вопрос, конечно, риторический.

То, что Запад сейчас спас Гончарука от увольнения, означает лишь тот факт, что у Запада сейчас пока нет достойного претендента на его замену. У меня нет сомнений, что именно замена Гончарука будет главной темой переговоров Зеленского в Давосе с теми, от кого это зависит.

Сейчас Запад еще может провести через ВР своего нового премьера: необходимые голоса даст часть СН, Голос, часть мажоритарщиков и Порошенко (в обмен на освобождение от уголовного преследования, конечно).

Но если Запад проваляет дурака еще 7-8 месяцев, то его может ждать катастрофа в Украине. Он обязан сейчас вместе с Зеленским (если,правда, Зе сделает ставку на Запад, а не на России) немедленно переформатировать все правительств и привести к власти людей, который реально смогут:

— противостоять давлению олигархов (Коломойский, Ахметов, Медведчук, Фирташ, Аваков и др.);

— провести реформы, масштабные реформы, направленные на улучшение бизнес —климата в Украине;

— будут пользоваться широкой поддержкой в обществе (рейтинг не менее 50% в первые 10 месяцев).

При этом Запад должен оказать полную поддержку Зеленскому в его противостоянии с олигархами, если Зеленский реально продемонстрирует свою волю на такое противостояние.

Сможет ли Запад все это реализовать, я не знаю. Не уверен, так как многое зависит от Зеленского, реальные мысли, цели и мотивы поведения которого пока не известны.

Тем не менее, я убежден, что в течении 3-4 месяцев Гончарук будет заменен и все правительство будет переформатировано.