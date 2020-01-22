Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник прокомментировал скандальное заявление заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса о готовности ВСУ к силовому варианту возвращения Донбасса

Разведение сил в Донбассе

Радио Sputnik попросило дать оценку заявлению Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к возвращению контроля над Донбассом силой. Названы условия, при которых украинская армия захватит ДНР и ЛНР по хорватскому сценарию © Сергей Кривонос. Facebook

«В мире есть разные формы правления ‒ монархия, демократия и так далее. В Украине сформировалась "идиократия" ‒ идиоты управляют страной. Если он (Сергей Кривонос) заявляет о том, что можно решить вопрос на Донбассе силовым вариантом, если будет приказ, то пускай берет свою родню, берет депутатов, министров, их детей ‒ и вперед.

Мы что, не видели, как шесть раз была объявлена мобилизация, и все шесть раз люди прятали своих детей за пределами Украины. В том числе и в России ‒ в «стране-агрессоре». Люди не хотят, чтобы их дети погибали за интересы тех, кто разворовывает и уничтожает страну.

Таких (кто предлагает военный путь) надо лечить, бесполезно им приводить какие-то аргументы. Люди хотят мира и побыстрее. Петр Порошенко тянул с этим вопросом, не хотел его решать и поплатился тем, что его не избрали. Точно такая же судьба ждет и президента Владимира Зеленского, если он не услышит народ».