Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что требование чиновников повысить им зарплату связано с их желанием позже легализовать часть «серых» доходов

Многие удивляются, зачем украинские министры упорно требуют высокие официальные зарплаты, когда само пребывание в кресле министра приносит, как правило, от 1 миллиона у.е. в месяц? Маленькая министерская зарплата как причина большого скандала. Что обсуждают соцсети Украины 21 января © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

Разгадка тут простая: они хотят хотя бы 1% своих доходов получать официально, чтобы потом была возможность объяснить, откуда взялись яхта, дворец и элитный автопарк.

Если чиновник официально получает по 200-500 тысяч гривен в месяц, то хотя бы некоторые дорогие покупки можно легализировать. А иначе придётся маяться, как легендарному Корейко из «Золотого телёнка» — миллионы есть, но нормально потратить их трудно.