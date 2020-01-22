Украинский политический обозреватель Янина Соколовская на своей странице в соцсети Facebook подчеркнула, что суть лоббируемого властью законопроекта о СМИ заключается в полной перекройке информационного пространства страны и разделении журналистов на правильных и неправильных

Позеленей или умрешь

Вот суть обоих законопроеков, которые должны полностью перекроить украинское информационное пространство, разделив журналистов на два сорта: своих и запрещенных к профессии. Русскоязычное население Украины сегодня не имеет возможности защищать свои права — Гороховский © Facebook Дениса Гороховского

Речь идет не только о СМИ, а обо всех медиа, то есть вольных блогеров законопроекты уничтожат тоже. Печатные СМИ уйдут в самиздат, который также будет запрещен по закону, и за него будут сурово штрафовать вплоть до конфискации имущества.

Также вводится маркирование определёнными знаками своих и чужих. В общем, если бы Оруэлл мог до этого додуматься, его произведения были бы совершеннее. Есть обоснованное предположение, что Совет Европы и прочие организации, включая Венецианскую комиссию, назовут этот закон недемократическим, тоталитарном, несоответствующим Конституции и не имеющим права пребывать на просторах свободной Европы.

Есть также надежда, что украинские журналисты, разрозненные и конкурирующие, объединяться перед лицом общей угрозы