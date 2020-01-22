Позеленей или умрешь
Вот суть обоих законопроеков, которые должны полностью перекроить украинское информационное пространство, разделив журналистов на два сорта: своих и запрещенных к профессии.
Речь идет не только о СМИ, а обо всех медиа, то есть вольных блогеров законопроекты уничтожат тоже. Печатные СМИ уйдут в самиздат, который также будет запрещен по закону, и за него будут сурово штрафовать вплоть до конфискации имущества.
Также вводится маркирование определёнными знаками своих и чужих. В общем, если бы Оруэлл мог до этого додуматься, его произведения были бы совершеннее. Есть обоснованное предположение, что Совет Европы и прочие организации, включая Венецианскую комиссию, назовут этот закон недемократическим, тоталитарном, несоответствующим Конституции и не имеющим права пребывать на просторах свободной Европы.
Есть также надежда, что украинские журналисты, разрозненные и конкурирующие, объединяться перед лицом общей угрозы