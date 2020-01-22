Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга считает, что современная Украина в глазах международной общественности стремительно превращается в рассадник националистических и радикальных идей, а потому государственные символы в Европе все чаще воспринимаются негативно

Тризуб.

Проблема, которую нашему МИД создала полиция Великобритании, приравняв наш Тризуб к другим символам радикализма и терроризма, гораздо более серьёзная, чем может показаться на первый взгляд.

И дело не только в том, что Украинская преступность расползается по Европе, как раковая опухоль и самыми опасными преступниками в украинских европейских бандах становятся именно те, кто с оружием в руках «защищал незалежность» Украины от граждан Украины. Проблема в том, что эти банды создаются на идеологической основе и поддерживают связь со своими «материнскими» организациями на Украине, где они, не смотря на Конституцию и здравый смысл, не признаны преступными, а даже совсем наоборот признаны героическими.

Современная Украина, если в ней так и не произойдут изменения, которых многие все ещё продолжают ожидать от власти экономических «профанов» и финансовых «дебилов» (извините за лексику, но из песни, как говорится, слов премьер-министра не выкинешь), в глазах международной общественности стремительно превращается в Тризубый ИГИЛ*.

Разница и в самом деле не велика. Исламское Государство своей высшей целью заявляет торжество своей религиозной идеологии и ради этого торжества убивает всех, кто с ней не согласен; так ведь подобное же происходит и на Украине, где убивают пока, конечно, еще не всех, только лидеров и идеологов сопротивления, но уже не раз заявили, что хотели бы очистить Украину от всех «мразей» которые не согласны с идеологией современного Тризуба. Украина могла стать Чечней. Как и почему у украинских националистов возник культ Джохара Дудаева © РИА Новости, Дьячков | Перейти в фотобанк

Школьные программы, музеи краеведческие и профильные, календарь праздников, документальное и художественное кино, официальная позиция всех высших должностных лиц, полностью соответствуют инструкциям созданного именно для этой цели «Института национальной памяти», который есть кузницей нацистских идеологем и кадров.

Украина по факту уже превращена в идеологическое националистическое государство. Это, конечно, еще не Германия 30-х, но фундамент заложен прочный.

Официальный Киев высказал официальному Лондону возмущение тем фактом, что наш государственный Герб, назван англичанами среди прочих террористических гадостей, террористической гадостью. Главным аргументом наших дипломатов было утверждение о том, что это не Бандера придумал Тризуб, а еще равноапостольный князь Владимир, основатель Русского царства, имел его своим Гербом.

У нас так всегда. Когда нам не нравится, что мы кому-то не нравимся, мы включаем дурака и требуем, чтобы нас, несмотря ни на что, полюбили и перед нами извинились. Словно не знают наши деятели дипломатического искусства, что и свастика, которую использовали гитлеровцы, тоже не Гитлером была придумана, что это черт его знает какой древности символ. Но вот именно то, что нелюди, убивавшие людей, сделали его своим символом, сделало саму свастику символом нелюдей.

И оттого, что нелюди, масштабом поменьше, сделали своим символом Тризуб, сделало сам этот Тризуб символом нелюдей.

Президент Зеленский, еще недавно так много говоривший о необходимости мира на Донбассе, сегодня словно уже забросил эту тему вообще. В своем новогоднем поздравлении он, правда, успокоил украинцев, сказав, что все мы едины. Что не надо поднимать тех тем, которые нас разделяют. Что мы должны искать новых героев, а не тех старых, которые у нас были до того. И тут же его фракция в Парламенте чуть ли не в полном составе голосует за новый календарь нацистских праздников, утверждая 22 знаменательные даты в честь новых героев УПА*. А еще две недели погодя президент Зеленский подписывает закон запрещающий русский язык во всех до единой школы Украины. Уж если едины, так едины, так по-нашему! Британцам следует быть осторожными в Украине. Власти Великобритании выпустили памятку для туристов © CC0, Pixabay

Позвонил мне недавно один мой добрый знакомый из Луганска. Как раз, когда еще было много разговоров о том, что Донбасс должен вернуться на Украину. Он меня спросил: «Василий, а как там у вас в Киеве представляют себе, что на здании Луганской областной администрации, которую разбомбила украинская авиация, убив мирных ни в чем не повинных людей, как они себе представляют повесить желто-голубой флаг и трезубый Герб?».

Я сказал, что я этого не представляю.

Для меня, как для гражданина Украины, это давно уже сложный и не решаемый вопрос. После того, как под желто-голубым флагом и под Тризубым Гербом, который сегодня Министерство Внутренних Дел Великобритании отнесло к разряду символов терроризма и радикализма, танки и добровольческие батальоны начали убивать моих же сограждан в Харькове, Мариуполе, Донецке, Луганске, Красноармейске, Горловке, Песках и т.д., когда именем Украины, под Тризумым Гербом восседая, судьи выносили приговоры за инакомыслие, за то, что люди отказывались принимать человеконенавистническую идеологию украинского ИГИЛ (УПА), за то, что люди отказывались плевать на могилы своих великих отцов, за то, что они сопротивлялись нацистам — их за это именем Украины сажали в тюрьмы на огромные срока, и приговоры свои судьи скрепляли гербовой тризубой печатью… После всего этого, я не могу сформировать своего однозначного отношения к символам того государства, гражданином которого я являюсь.

Решение принятое сегодня Министерством Внутренних Дел Великобритании — это только начало. Даже Европа, которая так жарко поддержала государственный переворот в Украине в 2014 году, которая делала вид, что она в самый разгар Майдана не видела того же баннера того же Бандеры на том же здании киевской мэрии, даже эта Европа уже не сможет закрывать глаза на рассадник преступности и античеловеческой мерзости, который так свободно в тепличных условиях размножается в самом её центре — в Украине.

Ибо идеология украинского национализма ничего путного, кроме ненависти и тупости, родить не может. Это идеология зверей. Они и сами, цитируя своих классиков Бандеру, Донцова и Михновского, сравнивают себя со стаей волков. Но зверь этот — украинский национализм — это скорее не волк, а шакал или гиена, питающаяся падалью.

И мне откровенно жаль, что Герб Великого Равноапостольного Князя Владимира, основателя православной Руси, испоганили эти поганцы, нелюди, гиеноподобные шакалы.

Кажется испоганили навсегда, как когда-то гитлеровцы испоганили свастику.

И как бы следующим своим шагом трезвеющая мировая общественность не поставила вопрос о приравнивании свастики не к серпу и молоту, а к Тризубу. Тем более, что они уже когда-то в истории были равны, были одним целым и именно под этими двумя символами вершился Холокост.

*Организация запрещенная на территории РФ