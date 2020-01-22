Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков, проанализировав состав нового российского правительства, пришел к выводу, что фамилии в нем появились новые, но самые важные направления по внешней политике и безопасности остались без изменения

Новое правительство.

1. Обновление почти наполовину, как и предсказывалось.

2. Политический, идейный, кадровый профиль министров — технократы, управленческие оловянные солдатики. Получается, что по фамилиям правительство новое, а по профилю — старое. Как и предсказывалось.

3. Самое главное изменение — первым вице премьером на смену бухгалтеру и представителю банковского лобби и рыночного фундаментализма Силуанову пришел Андрей Белоусов, сторонник реального сектора экономики и активной роли государства в экономике. Как и предсказывалось. И это дает самые большие надежды на экономический рост и что деньги пойдут от пухнущих от денег банков и бюджета в экономику. Украина не будет сотрудничать с РФ в рамках ПАСЕ — глава украинской делегации © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

4. Эти позитивные изменения экономического роста укрепляются от смены министра экономики. Пришел Решетников, который мало кому что успел показать. Но главное, что ушел Максим Орешкин, который символизировал контроль министерства финансов над министерством экономики и доминирование банков над реальным сектором экономики. И это дает надежду на смену экономической политики в направлении реального сектора и экономического роста.

5. Самое политически неожиданное и рискованное решение — Хуснуллин. Потому что его политика точечной уплотнительной застройки в Москве и массовой фальсификации общественных слушаний — одна из главных причин роста оппозиционных настроений в Москве. Перенос этого мотора создания раздражения людей с московского на федеральный уровень малопонятен и политически очень опасен.

Хуснуллин, без сомнения, сильный администратор с огромными способностями. Но точечная уплотнительная застройка должна не развиваться, а подавляться властью. Хорошо хоть лидера антирейтинга Ликсутова с его маршем платных парковок в спальные районы и также фальсификацией общественных слушаний не взяли в федеральное правительство.

6. Смена министров социального блока объяснима, так как у людей больше всего претензий к социальной политике.

7. Новый министр культуры Любимова была связана с православием и будет, видимо отстаивать классическую гуманистическую культуру и не сдаст культуру певцам аморалки типа Ксении Собчак, Кирилла Серебренникова и Богомолова.

8. Лавров и Шойгу остались. Значит, внешняя и оборонная политика будет продолжена та же. И это радует граждан России и пугает врагов России.