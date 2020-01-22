Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что кадровые перестановки в делегации России в ПАСЕ позволяют надеяться на более активное противодействие украинской политике вытеснения русского языка

И еще раз о русском языке на Украине

С правительством все утряслось. Шойгу, Колокольцев и Лавров на месте — в остальные назначения вцепились политологи. Надели пикейные жилеты и застучали по клавишам.

За всей этой суетой, на периферии, проскочило сообщение, о кадровых подвижках в нашей европейской политике. Можно сказать, что Слуцкого усилили Петром Толстым. Вчера Володин на Совете Думы предложил выдвинуть Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ. Вопрос уже обсуждался с председателем ПАСЕ, он поддержал эту кандидатуру, на следующей неделе, Слуцкий-Толстой отправятся в Страсбург. Что на самом деле происходит с русским языком на Украине. Мнения из Днепра, Харькова, Житомира и Киева © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Любопытно, что глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько уже поспешила заявить, что «с Россией следует говорить только с позиции международного права». Как что-то за собой почуяла. Вот и будет повод, «с позиции международного права» поговорить о последнем украинском законотворчестве. На прошлой неделе в Незалежной быстро и единогласно был принят «закон о среднем образовании», который, по сути, запретил преподавание в этой стране русского языка и ликвидировал свыше 600 «русских школ». В стране, где даже в Ивано-Франковске при социальных опросах, граждане предпочитают брать анкеты для заполнения на русском языке. А что нам говорит об этой законодательной манифестации Рады международное право?

Есть, например «Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование» 1996 год издания. В своей время, Трибалтийские вымираты немного претерпели от этих «рекомендаций», хотя они, конечно, законом не являются. Есть еще «Хартия региональных языков» — русский там находится в перечне региональных. Украину пытались заставить эту Хартию подписать, но она ловко ерзала, ссылаясь на некорректный перевод названия. Может, теперь, Толстой и Слуцкий заставят Хартию ратифицировать? Так же имеется «Отчет о минимальных стандартах для меньшинств в ЕС», принятый, кстати, в 2018 году.

Есть еще интереснее ход. В своем «Законе о среднем образовании» Украина побоялась тронуть венгров, румын и поляков — их языки считаются «официальными языками ЕС». Какого же черта, русский язык, являющийся первым по численности и распространенности в Европе, до сих пор не имеет такого статуса? Хороший повод выяснить это в новом году, с новыми силами. Устройте этим «младо европейцам» вторую серию «битвы под Бродами» в кондиционированном помещении ПАСЕ. Пусть возвращаются в Раду и все в своем законе переделывают.