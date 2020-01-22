Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что современному руководству Польши нечего противопоставить рассекреченным архивным документам 1945 года о помощи СССР

Знаете, почему еще так бесятся польские власти в связи с недавней публикацией российских документов об освобождении Польши? Среди прочего, в них содержатся подробные отчеты о том, как СССР в 1945 г. снабжал поляков продовольствием, стройматериалами, станками, скотом, сельхозоборудованием и т.д. Польша — жертва советской оккупации? Как это было на самом деле © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Безвозмездно снабжал, то есть даром. Вы представляете, что такое был 45-й для нашей страны? Насколько бедствовало тогда наше население, как вручную разбирали завалы в разрушенных Киеве или Минске! Но даже в этих условиях СССР помогал Польше.

Не вписывается это в современную концепцию о "советской оккупации", поэтому Варшаву эти документы так и бесят!