Знаете, почему еще так бесятся польские власти в связи с недавней публикацией российских документов об освобождении Польши? Среди прочего, в них содержатся подробные отчеты о том, как СССР в 1945 г. снабжал поляков продовольствием, стройматериалами, станками, скотом, сельхозоборудованием и т.д.
Безвозмездно снабжал, то есть даром. Вы представляете, что такое был 45-й для нашей страны? Насколько бедствовало тогда наше население, как вручную разбирали завалы в разрушенных Киеве или Минске! Но даже в этих условиях СССР помогал Польше.
Не вписывается это в современную концепцию о "советской оккупации", поэтому Варшаву эти документы так и бесят!