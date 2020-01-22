Знаете, почему еще так бесятся польские власти в связи с недавней публикацией российских документов об освобождении Польши? Среди прочего, в них содержатся подробные отчеты о том, как СССР в 1945 г. снабжал поляков продовольствием, стройматериалами, станками, скотом, сельхозоборудованием и т.д.

Польша — жертва советской оккупации? Как это было на самом деле
Польша — жертва советской оккупации? Как это было на самом деле
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Безвозмездно снабжал, то есть даром. Вы представляете, что такое был 45-й для нашей страны? Насколько бедствовало тогда наше население, как вручную разбирали завалы в разрушенных Киеве или Минске! Но даже в этих условиях СССР помогал Польше.

Не вписывается это в современную концепцию о "советской оккупации", поэтому Варшаву эти документы так и бесят!