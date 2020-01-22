Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в Facebook подчеркивает, что международный экономический форум в Давосе давно выродился в некое подобие советской «научно-практической конференции по научному коммунизму»

В Давосе началась ежегодная экономическая конференция, хотя уже много лет у меня лично язык не поворачивается назвать ее «экономической». Уже много лет Давос демонстрирует лишь политические «понты» и приобрел вид советской «научно практической конференции по научному коммунизму».

Вопросы, которые ставит Давос никогда не бывают ни актуальными, ни экономическими. То сборище социалистических политиков и финансирующих их денежных мешков волнуют вопросы «моральности высоких доходов», то их вдруг интересуют чисто научные вопросы климатических изменений, то «давосники» кликушествуют по поводу роли женщин и недостаточному их количеству в правительствах и директоратах компаний. И все это так или иначе, сваленное в кучу, называется Двосским Экономическим Форумом.

Не особо отличалась бы от прошлых разов Давосская помойка и в этом году, если бы не присутствие на ней Президента США Дональда Трампа. По задумке хозяев Давоса стержнем программы должна была стать уже завязшая в зубах шведская эко-истеричка Грета. Однако Трамп, как и ожидалось, поломал все благостные планы Давоса. Прежде всего, он прошелся по эко-активистам, безжалостно срывая маски и разоблачая социалистическое мошеничество. Давос и ныне там. Увлекательные приключения членов украинских делегаций на международном форуме © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма. Страхи и сомнения — это не лучшие мыслительные процессы. Настало время для надежды, радости, оптимизма и действий. Но чтобы реализовать возможности завтрашнего дня, нам нужно отринуть вечных пророков катастрофы и их предсказания апокалипсиса. Они наследники глупых гадателей прошлого, которые предсказывали перенаселение в 60-х, массовый голод в 70-х и исчерпание запасов нефти в 90-х. Эти алармисты всегда требуют одного — абсолютной власти для доминирования, трансформации и контроля всех аспектов нашей жизни. Мы не позволим радикальным социалистам подорвать нашу экономику, разрушить нашу страну или уничтожить нашу свободу» — заявил Трамп.

А так все было гладко задумано…

Речь Трампа, насыщенная призывами к развитию, закончилась действительно экологическим ударом: президент Америки заявил, что вместо бессмысленных денежных вливаний в Парижский договор по климату, он присоединяется к проекту «Триллион деревьев». теперь США будут финансировать действительно научно обоснованный проект по высадке деревьев и воссозданию «зеленых легких» планеты. В отличие от безымянных воровских фондов — четко расписанные и контролируемые вложения в действительно правильный климатический проект.

И снова: браво, президент Трамп!