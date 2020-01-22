Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook указал, что жалобы на якобы низкие зарплаты министров Кабмина Гончарука являются верхом цинизма в бедной стране

Вслед за министром экономики и министром юстиции на уровень своей заработной платы пожаловалась и министр образования и науки Анна Новосад.

Она отметила, что ей для нормальной жизни хватает заработной платы в 36 тыс. грн, но как для человека, который должен думать о будущем, этого недостаточно. Маленькая министерская зарплата как причина большого скандала. Что обсуждают соцсети Украины 21 января © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

Как эта идиотка могла себе позволить такое заявить?! Ведь ее подчиненные — учителя — получают в разы меньше за в разы более сложную работу.

Наверное, министры-соросята забыли, что прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн, а минимальная зарплата — 4723 грн.

Если 36 тыс. грн — это недостаточно для содержания себя и ребёнка, то большая часть украинских женщин вообще не должна была рожать, по ее мнению?!

Стыд и позор такому правительству!