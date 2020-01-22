Вслед за министром экономики и министром юстиции на уровень своей заработной платы пожаловалась и министр образования и науки Анна Новосад.
Она отметила, что ей для нормальной жизни хватает заработной платы в 36 тыс. грн, но как для человека, который должен думать о будущем, этого недостаточно.
Как эта идиотка могла себе позволить такое заявить?! Ведь ее подчиненные — учителя — получают в разы меньше за в разы более сложную работу.
Наверное, министры-соросята забыли, что прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн, а минимальная зарплата — 4723 грн.
Если 36 тыс. грн — это недостаточно для содержания себя и ребёнка, то большая часть украинских женщин вообще не должна была рожать, по ее мнению?!
Стыд и позор такому правительству!