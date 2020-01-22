Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook проанализировала последствия принятия законопроекта «Об обеспечении национальной информационной безопасности», внесенный на рассмотрение в Раду фракцией «Слуга народа»

Очень советую почитать инфернальный бред бородянских под названием проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації». (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации. — Ред.). СМИ на Украине: При Порошенко "душили" и сажали, при Зеленском сделают то же самое, но по закону © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Он касается не только журналистов, которых поделили на два сорта: профессиональные и просто журналисты, со всеми вытекающими для «второго сорта» последствиями непризнанности и незащищенности. Проект касается каждого.

Каждого, кто не молчит и пользуется средствами обмена мгновенными сообщениями (а это все мессенджеры), социальными сетями, веб-сайтами и даже закрытыми группами.

Все мы — «поширювачи інформації» (распространители информации — ред.), и все будем подпадать под госконтроль Уполномоченного по вопросам информации (назначаемого Кабмином) и, соответственно, подчиняться его требованиям: опровергать информацию, отказывать в опровержении, и/или судиться.

Недостоверной информацией можно считать всё, так как одним из критериев» недостоверности, к примеру, является неполнота информации.

Мера ответственности впечатляет: от 5 млн. грн. штрафа до семи лет тюремного заключения.

И весь этот информационный концлагерь — за счет налогоплательщика. Насладитесь. Зелень окончательно свихнулась. И это не дезинформация. Это факт.