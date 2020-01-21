Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook отметил, что финансово-экономический блок Кабмина не формирует условия для создания новых рабочих мест, а потом сетует на то, что половина украинцев либо уезжает на заработки, либо трудится нелегально

Уже зашкаливает количество популистских и бестолковых предложений от Кабмина А.Гончарука. И как минимум вызывает недоумение бездействие властей, которые просто категорически не занимаются своими обязанностями. Несостоявшаяся отставка. Кто кого переиграл на Украине © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

Хотите пример? Пожалуйста: министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Т.Милованов, в частности, утверждает, мол, лишь около 50% украинцев трудоспособного возраста работают легально (остальные — либо далеко на заработках, либо трудоустроены нелегально).

Этот факт кого-то удивил? Зато удивляет бездеятельность минэкономики. Почему финансово-экономический блок Кабмина не формирует условия для создания новых рабочих мест, не снижает налоговую нагрузку и прочее.

А растущее неравенство только злит украинцев и способствует наблюдаемой сегодня напряженности в обществе.