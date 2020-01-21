Борьба за закон будет напряжённой и жёсткой.
И складывающаяся ситуация возрастающего напряжения может помешать создать в Украине эффективные правила регулирования игорного бизнеса.
Оказывается, нардепы рассматривают по отдельности законопроект об игорном бизнесе и изменения в налоговый кодекс Украины. Это противоречит здравому смыслу и принципу good governance.
Так, на игорный бизнес навешивается тройное фискальное бремя:
— высокий GGR (финансовый показатель, который определяет валовые доходы игорного заведения);
— высокий налог на прибыль;
— высокая стоимость за лицензии.
Как показывает зарубежный опыт, справедливая налоговая система при высокой стоимости лицензий — это отсутствие налога на GGR или небольшая стоимость лицензии при налоге на GGR. Одно или другое, но никак не оба вместе.