Эксперт по международным вопросам «Украинского института анализа и менеджмента политики» Владимир Воля полагает, что неверный подход к налогообложению может помешать создать эффективные правила регулирования игорного бизнеса на Украине

Борьба за закон будет напряжённой и жёсткой.

И складывающаяся ситуация возрастающего напряжения может помешать создать в Украине эффективные правила регулирования игорного бизнеса. Рабинович раскритиковал закон о легализации игорного бизнеса © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Оказывается, нардепы рассматривают по отдельности законопроект об игорном бизнесе и изменения в налоговый кодекс Украины. Это противоречит здравому смыслу и принципу good governance.

Так, на игорный бизнес навешивается тройное фискальное бремя:

— высокий GGR (финансовый показатель, который определяет валовые доходы игорного заведения);

— высокий налог на прибыль;

— высокая стоимость за лицензии.

Как показывает зарубежный опыт, справедливая налоговая система при высокой стоимости лицензий — это отсутствие налога на GGR или небольшая стоимость лицензии при налоге на GGR. Одно или другое, но никак не оба вместе.