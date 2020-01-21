Тут министр Криклий заявил, что из Одессы в Киев можно будет доехать за полтора часа. Не знаю, что именно имел в виду министр, но мне кажется, что это будет дорого.
Предыдущий министр данного ведомства, а именно Владимир Омелян в свое время озвучивал цену постройки линии Киев — Одесса для Гиперлупа: 5,5 миллиарда долларов, один километр линии — 11 миллионов долларов.
Мне не интересно, что именно придумал Криклий и каким образом он планирует за полтора часа преодолеть 475 км за 90 минут. Мне интересно будет ли это дороже гиперлупа. Ждем-с.