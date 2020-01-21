Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев рассказал, намерен ли он в будущем участвовать в выборах

Я был приятно удивлен после Нового года. Меня наконец-то как лидера партии зарегистрировал Минюст, и это прошло уже с шестой попытки.

При Петре Порошенко это было невозможно. Буду ли я принимать участие в выборах? Объясню. Люди по разным причинам баллотируются куда-либо. Я очень удивляюсь министрам, которые жалуются, что им нужно на что-то жить и нужен какой-то конкретный уровень зарплаты. Я уверен, что политика — это не про деньги. Украинский эксперт сомневается, заслуживает ли свою зарплату министр образования © Facebook, Николай Спиридонов

Если ты самостоятельно реализовал себя в финансовом плане, то можно побороться за страну, свои идеалы и ценности и за среду обитания для своих детей. Мои дети живут и учатся в нашей стране. Следовательно, меня беспокоит, что происходит.

Если я буду видеть, как починить, с кем это сделать, если у меня хватит ресурсов, я буду этим заниматься.