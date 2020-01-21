Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook заметил, что в газовом противостоянии России и США, которым как могли помогали Украина и Польша, российские компании не только сумели отбить атаки на газопроводы, но и существенно расширить географию поставок

Метановая зависимость.

Пока Минск ищет альтернативных российским поставщиков нефти, Евросоюз в лице Германии осознал, что никакой альтернативы углеводородам из России нет. Остальные страны тоже на подходе.

С нефтью все понятно: НПЗ не отличаются всеядностью и могут перерабатывать лишь определённые сорта нефти, те, под которые их проектировали.

С газом в ЕС тоже все более-менее ясно. Российско-белорусские нефтяные страсти. Поможет ли Лукашенко отставка Медведева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Во-первых, в самом ЕС его все меньше. Гронинген в Нидерландах скоро закроют. Норвегия качественно нарастить объёмы добычи не может, да и это ей не нужно. На средиземноморском Левиафане газ добыть можно, но инфраструктуры для его доставки нет.

Во-вторых, падение потребления газа в ЕС несколько уравновешивается снижением его добычи в самом ЕС. Портит жизнь «Газпрому» очень мягкая зима, но до небесной канцелярии русские хакеры ещё не добрались. Остаётся надеяться, что гражданка Тунберг в этом году будет летить снеговиков и ходить в школу, а не играть в климатолога.

В-третьих, американцы безраздельно хозяйничали в ЕС со своим СПГ немногим больше года. Впрочем, одиноки они там не были — 50% СПГ рынка ЕС контролирует Катар. Остальные 50% рынка СПГ ЕС в 2019 году поделили США и Россия.

В-четвёртых, в ряде случаев оказывалось, что изгнанный русский газ от «Газпрома» возвращался в танках НОВАТЭК. Изгоняющие были ему рады попасть потому что он дешевле. 2019 год — год борьбы газовой политики с газовой экономикой.

В-пятых, от части политических требований (Украина) России удалось отбиться, пусть и не без финансовых потерь. Две трубы удалось запустить ("Турецкий поток" и "Сила Сибири"), одну ("СП-2") запустят в этом году. То есть транзит по трубе защитили, географию продаж расширили, на рынке СПГ закрепились.

В-шестых, по доходам «Газпром» просел, зато НОВАТЭК вырос. В масштабах страны получилось перекладывание денег из одного кармана в другой с потерей части налогов (у НОВАТЭК как арктического флагмана большое количество льгот и субсидий). Русский СПГ жив и будет поддерживать как арктический проекты, так и судостроение.

2020 год в американо-российском газовом противостоянии пройдёт под знаком реализации формулы «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». На роль толстяка претендует Россия. Но худой очень активный и может принуждать своих партнёров покупать его газ. Впрочем, ничего принципиально это не изменит.