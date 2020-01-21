Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в Facebook написал, что международный форум по Холокосту продемонстрировал истинное отношение различных стран к памяти жертв Второй мировой войны

В Израиле послезавтра ожидается знаковое событие: международный форум по Холокосту, приуроченный к 75 годовщине освобождения узников Аушвица (Освенцема).

Более 60 делегаций от стран и международных организаций примут участие в двухдневной работе форума, а состав делегаций, пожалуй, самый представительный в этом веке. Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Знаковым и позорным событием считаю то, что Польша отказалась участвовать в этом мемориальном событии под глупым и мелочным предлогом.

На сегодняшний день по отношению к этому событию Израиль может видеть страны, проявляющие открытую враждебность к евреям и к памяти самого ужасного и отвратительного в истории падения европейской морали, которое большинство европейских народов проявило во время Второй Мировой войны.