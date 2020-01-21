Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему гипотетическая победа демократов на президентских выборах 2020 года будет иметь для украинской экономики фатальные последствия

Экономический интерес и политические союзники. Наверно еще не скоро наши политики, выбирая себе «сюзеренов», например в США, будут мыслить категориями экономической пользы для страны, а не желанием получить «крышу» в западном финансовом мире.

Речь о монетарной политике США и ее влиянии на рынки развивающихся стран, в том числе и на Украину. В США сейчас есть две экономические парадигмы: «трампономика», когда социальные расходы замораживаются, дефицит бюджета стабилизируется и стимулируется производство (для этого нужны минимальные ставки по кредитам) и новый социализм демократов в виде роста бюджетного дефицита и очередных социальных программ по «раздаче слонов» — а для этого необходимо ставки, наоборот повышать, чтобы инвесторы опять активно покупали казначейские облигации минфина США. "Антимозговой трест". Экономисты оценили уровень украинского правительства © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Реализовывали эту политику Джанет Йедден, бывшая глава ФРС (повышение ставок) и Джером Пауэлл — нынешний глава (снижение ставок). В первом случае, развивающимся рынкам грозит кризис ликвидности и «курсопад», во втором — приток инвестиций, с той лишь разницей, что одни привлекают их в реальный сектор экономики, а другие, например, Украина — в спекулятивный.

Но зато нет шока ликвидности валютного долга. Как говорил один аналитик в США — нынешние валютные долги развивающихся стран есть функция от глобальной ликвидности доллара. То есть с точки зрения экономических интересов, пока не возвращена основная сумма валютного долга, Украине нужно буквально «молиться» на Трампа. Победа демократов станет для развивающихся экономик серьезным финансовым шоком…