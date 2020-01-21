Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что нынешняя власть не способна предложить действенные рецепты для роста национальной экономики

Правительство профанов не в состоянии обеспечить рост зарплат в стране! "Антимозговой трест". Экономисты оценили уровень украинского правительства © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Маленькая зарплата — основная причина, по которой люди уезжают из Украины. Когда власть будет заниматься реальным сектором экономики, снизит тарифы для предприятий, снизит налоги, когда государство будет поддерживать экспортеров, когда в целом предприятиям дадут возможность нормально работать и развиваться, тогда будут расти зарплаты.

Но это абсолютно неподъемная задача для нынешней власти. Они профаны и не знают, как это сделать. После смены власти мы будем работать для того, чтобы поддержать отечественные предприятия.