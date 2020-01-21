Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook заметил, что покупка Белоруссией нефти у Норвегии по цене выше, чем предлагали российские поставщики, выглядит как политический демарш

О норвежской нефти для РБ.

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

При этом российская трубопроводая нефть обходится концерну «Белнефтехим» по цене в 83% от рыночной, а платить трейдерам вполне нормальную рыночную премию в 10 долларов за тонну Минск считает нецелесообразным.

В общем, белорусская математика — очень странная и непонятная штука.