О норвежской нефти для РБ.
Поиски Минском альтернативных углеводородов привели к закупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти по рыночной цене (Норвегия не является членом Союзного государства и белорусам ничего не должна), доставка которой будет стоить свыше 20 долларов за тонну.
При этом российская трубопроводая нефть обходится концерну «Белнефтехим» по цене в 83% от рыночной, а платить трейдерам вполне нормальную рыночную премию в 10 долларов за тонну Минск считает нецелесообразным.
В общем, белорусская математика — очень странная и непонятная штука.