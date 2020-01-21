О норвежской нефти для РБ.

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
© РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк
Поиски Минском альтернативных углеводородов привели к закупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти по рыночной цене (Норвегия не является членом Союзного государства и белорусам ничего не должна), доставка которой будет стоить свыше 20 долларов за тонну.

При этом российская трубопроводая нефть обходится концерну «Белнефтехим» по цене в 83% от рыночной, а платить трейдерам вполне нормальную рыночную премию в 10 долларов за тонну Минск считает нецелесообразным.

В общем, белорусская математика — очень странная и непонятная штука.