Политолог и блогер Денис Гороховский отмечает, что из-за практики непрозрачных закупок, а по существу коррупционных схем, руководство Укрзализныци не смогло провести конкурс по выбору поставщика питания для пассажирских поездов

Оказывается у нас, буквально через пару недель пассажиры «Укрзализныци», а точнее поездов «Интерсити» и «Интерсити+», будут вынуждены голодать во время своих путешествий. Даже чашки кофе купить будет невозможно. Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Причина — банальна и проста. Конкурс на выбор поставщика таких услуг заблокирован решением суда. И поводом для такого решения Фемиды стала чистая коррупция. Прошу прощения за такую обвинительную однозначность, но как иначе трактовать тот факт, что она из компаний-участников «супер-прозрачного» конкурса УЗ знала наперед его условия?

А цена этого «пищевого» контракта, на минуточку, каких-то 120 млн грн в год (304 млн руб).

Ладно, с питанием проехали. Но есть же еще кондиционеры, которые УЗ закупила по цене, что в 5 раз дороже рыночной. И есть еще масса других сообщений в СМИ, о полумиллионных зп руководству, о схемах и договорниках, и даже пишут, что ГБР внесло в Реестр уголовное производство по факту злоупотребление властью/ служебным положением руководством УЗ.

Одно хочется понять, если в Кабмине у нас «профаны», то в УЗ кто? Не пуганные мамонты?