Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко поясняет, почему украинским атомщикам в прошлом году пришлось работать в условиях постоянных ограничений и реализовывать выработанную электроэнергию по самым низким тарифам

Оператору атомных электростанций Украины, НАЭК «Энергоатом», пришлось работать в условиях самого низкого тарифа на электроэнергию в Украине (56,7 коп.), не говоря уже о мировых уровнях стоимости электроэнергии. Чтобы все было как в Европе: украинцев готовят к росту тарифов на свет и газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом выработка электроэнергии на АЭС Украины регулярно и существенно ограничивалась оператором Объединенной энергосистемы Украины — НЭК «Укрэнерго». Диспетчерские ограничения мощности украинских АЭС были связаны как с импортом электроэнергии из Российской Федерации, так и с законодательно безусловной необходимостью выкупать всю произведенную «зеленую» электроэнергию по несравненно более высоким тарифам.

Таким образом, значительная часть наиболее дешевой и экологически чистой (полное отсутствие выбросов в атмосферу парниковых газов, золы, окислов серы, азота, канцерогенных веществ) электроэнергии АЭС Украины была невостребованной!

При этом ядерное топливо разгруженных реакторов вырабатывало свой ресурс.