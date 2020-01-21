Министерка (каждый раз как слышу это слово, то подавливаю хохот) Новосад решила сделать школу гендерно нейтральной.
Это как? Уволят больше половины женщин-преподавателей, чтобы сравнять с количеством мужчин в школе? А то у нас гендерный перекос давно, в школах процентов 90 учителей женщины. Так что самое время начать исправлять перекос.
Как же его исправить? Думаю, что начать нужно с зарплат в 36 тыс. гривен. Тогда в школы сразу будет легче заманить мужчин, и гендерный перекос начнет победоносно рассасываться.
Сегодня выставлю интереснейшую беседу о том, что такое современное образование.