Украинский политолог Юрий Романенко в ответ на инициативу министра образования Анны Новосад предложил свои варианты реализации этого проекта

Министерка (каждый раз как слышу это слово, то подавливаю хохот) Новосад решила сделать школу гендерно нейтральной. Украинский эксперт сомневается, заслуживает ли свою зарплату министр образования © Facebook, Николай Спиридонов

Это как? Уволят больше половины женщин-преподавателей, чтобы сравнять с количеством мужчин в школе? А то у нас гендерный перекос давно, в школах процентов 90 учителей женщины. Так что самое время начать исправлять перекос.

Как же его исправить? Думаю, что начать нужно с зарплат в 36 тыс. гривен. Тогда в школы сразу будет легче заманить мужчин, и гендерный перекос начнет победоносно рассасываться.

Сегодня выставлю интереснейшую беседу о том, что такое современное образование.