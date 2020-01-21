Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что история с Гончаруком показала - Зеленский не контролирует правительство. Фактически параметры украинского Кабмина и соответственно экономической политики определяет МВФ и стоящий за ним Запад

Почему Зеленский не смог уволить Гончарука.

История с отставкой Гончарука интересна тем, что она наглядно продемонстрировала пределы реальной власти Зеленского. А если конкретнее, то она показала, что Зеленский не может уволить Гончарука. А это означает, что Зеленский не контролирует правительство, как многие думали ранее.

МВФ и стоящий за ним Запад решительно поддержали правительство Гончарука, а также действия НБУ и Минфина, и Зеленский не решился пойти против воли Запада, потому что без поддержки последнего Зеленский у власти продержится считанные месяцы. Давос и ныне там. Увлекательные приключения членов украинских делегаций на международном форуме © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Поэтому когда Гончарук написал заявление об отставке, то он на самом деле показал Зеленскому реальные пределы его власти. А именно: Зеленский не имеет власти над правительством, и последнее строго выполняет волю западных кредиторов, МВФ и транснациональных структур.

Зеленский это прекрасно понимает. Он также понимает, что если бы он и принял отставку Гончарука, то все равно он уже не в состоянии был бы провести через ВР свою кандидатуру нового премьер-министра. Потому что, как выяснилось, значительная часть фракции «Слуга народа» ориентируется строго на Запад, а не на Зеленского. Это так называемые соросята во главе с лидером фракции Арахамией.

Попытка замены Гончарука немедленно продемонстрировала бы наличие глубокого раскола внутри СН между соросятами и людьми Коломойского, а также тот факт, что Зеленский по факту уже не имеет большинства в ВР. Запад все равно настоял бы на своей кандидатуре нового премьера, но в отличие от Гончарука, который имеет какие-то моральные обязательства перед Зеленским, новый премьер будет практически независим от президента, что для Зеленского будет означать начало его конца: все будут ориентироваться на премьера, у кого будет реальная власть.

Ситуация с несостоявшейся отставкой клинического идиота Гончарука наглядно продемонстрировала, что Украина сейчас находится под внешним управлением. Любая правящая партия, любой президент и премьер будут проводить волю Запада. Причина этого — огромные долги Украины и тотальная зависимость от МВФ. Кто на новенького? О чем промолчали восемь министров Украины © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Когда министр финансов Маркарова заявляет, что через 3-4 года Украина может выплатить свои долги МВФ и получить самостоятельность, она лукавит. Лукавит, потому что Украина не умеет зарабатывать валюту. Ну, в самом деле, по итогам 11 месяцев прошлого года отрицательное торговое сальдо составило 11 млрд долларов!! А прямые инвестиции составили всего 2.5 млрд долл. Весь наш золотовалютный запас, которым мы так гордимся, на самом деле сформирован из долгов!

Поэтому зависимость от МВФ и Запада в целом это надолго, на десятилетия. Кто-то может подумать, что это не так уж и плохо, ведь Запад плохого не порекомендует. Возможно, и так. Есть, однако, одно но. Если Запад будет определять всю политику Украины, то рано или поздно это вызовет протест у ширнармасс, которые логично зададут вопрос:

«А зачем мы тогда ходим на выборы? Зачем нам эта игра в демократию, если мы находимся под внешним управлением?»

Другими словами, пребывание страны под внешним управлением всегда вызовет волну протеста, которую непременно используют популисты. Думаю, многие уже отметили, что тонко чувствующая народные настроения Тимошенко уже спелась с Коломойским и стала завывать на тему, что "Украину отдали транснациональным компаниям на растерзание". Таких шансов ЮВТ не упускает, и Запад, который в свое время не решился Юлю посадить за ее темные делишки, скоро почувствует на себе всю ее демагогию.

Все, как говорится, хорошо в меру. И западное внешнее управление тоже. Нечаянно можно и страну разорвать. Россия терпеливо ждет результатов внешнего управления и аплодирует Тимошенко.