Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook замечает, что президент Зеленский своим безволием, недееспособностью, безответственными кадровыми решениями запустил новую волну коррупционного и нравственного разложения государственного аппарата

В чем суть текущего момента.

Если Кабинет министров имеет право сам себе выписывать любые зарплаты, то почему тогда Микитась не имеет право сам установить себе диагноз болезни, уплатить кому следует за снятие браслета и выдачу загранпаспорта и улететь на лечение в Лондон? Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Интересно, понимает ли Зеленский, что своим безволием, недееспособностью, безответственными кадровыми решениями он запустил новую волну коррупционного и нравственного разложения государственного аппарата, который сгнивает прямо на глазах!

Суть текущего момента заключается в том, что чиновники, силовики и судьи начали осознавать, что правление Зеленского — это фарс, и все закончится плачевно. Ну а когда нет никакой веры в будущее, если, напротив, есть предчувствие надвигающейся катастрофы, то госаппарат немедленно разлагается и начинает судорожно работать на свой карман, чтобы хоть как-то обеспечить себя в преддверии лихих времен.

Есть ощущение, что Зеленский в своем «управлении» уже прошел точку невозврата и в дальнейшем уже не сможет обуздать хватательные инстинкты бюрократии. Она его сожрет и все, что ему останется — это включиться под занавес в общий дерибан страны. В истории так часто происходило с теми, кто совершенно случайно попадал во власть, не имея для этого необходимых качеств и хорошей команды.