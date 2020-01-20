Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский заметил, что пока мировые лидеры будут отдавать дань памяти жертв Холокоста, Вятрович должен явиться 22-го января 2020 года в суд, на котором будет рассматриваться его заявление о том, что символы дивизии СС «Галиция» не являются нацистскими

Циничное и лживое заявление народного депутата Вятровича: визит Зеленского на Форум Холокоста в Израиле — унижение Украины, неуважение к памяти жертв Холокоста и вклада украинцев в победу над нацизмом. Кроме этого он обвинил Израиль в заигрывании с Москвой и похвалил президента Польши, отказавшегося ехать в Иерусалим. Не снижая накала. При Зеленском продолжат декоммунизацию © Белый Кофе

Что же будет на самом деле? Президент Украины будет участвовать в пятом Всемирном Форуме Холокоста «Память о Холокосте, борьба с антисемитизмом». Состоится он в Яд Вашем. Приезжают на форум президенты и премьеры из 46 стран мира.

Выступать будут только главы Франции, Великобритании, России, США и Германии. России дают слово не для того, чтобы унизить Украину, а потому, что Россия — правопреемник Советского Союза — страны-победительницы во Второй мировой войне. Германии дают слово не для того, чтобы оскорбить евреев, а как нации, совершившей Холокост.

Президент Зеленский будет с гордостью представлять Украину и украинцев — праведников мира, солдат Красной Армии, жертв Холокоста, а не моральных уродов, которые ежедневно издевались над их памятью в течение последних пяти лет.

Пока мировые лидеры будут отдавать дань памяти жертв Холокоста, депутат Вятрович должен явиться 22 января 2020 в суд, на котором будет рассматриваться его заявление о том, что символы дивизии СС "Галиция" не являются нацистскими.