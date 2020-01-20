Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов заявил, что информация о том, что Высший антикоррупционный суд принял решение о его заочном аресте, является ложной

Пока правительство пытается взять под контроль СМИ через закон «о дезинформации», а Президент выясняет, кто же подслушивает это самое правительство, некоторые СМИ продолжают жить своей жизнью, игнорируя элементарные правила и профессиональную этику. Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-вице-премьер-министра Арбузова © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В начале нового года в СМИ разогнали ложную информацию о том, что якобы 3 января 2020 года ВАКС избрал для меня меру пресечения.

На самом деле, был пост в фейсбуке, в котором ВАКС указал, что вынесено постановление в отношении бывшего первого вице-премьера. 16 января 2020 года ВАКС письменно признал, что такая информация по отношению ко мне является ложной. Жаль, что такая простая вещь, как проверка источника — неизвестна даже многим популярным ресурсам.

Буду действовать в рамках закона и обращусь в суд. Законодательство несовершенно, но инструментов для того, что бы защитить свою репутацию — достаточно.