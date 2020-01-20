Проблема кризиса украинской государственности в том, что «элита» госуправления после госпереворота 14-го года перестала заниматься созданием и соблюдением балансов интересов различных социальных слоев и этнических групп и сделала ставку на доминирование отдельных.
А когда естественный баланс разрушен, то единственная возможность соблюдения его видимости заключается в применении насилия. По отношению к тем, чьи интересы не учтены. И это — гражданская война.
Одних, чтобы оставаться на гребне доминирования, других — за то, чтобы вернуть себе полноправное участие в балансе. А между ними, увы, если не вмешивается государственное насилие в пользу вторых, остается лишь «земельный вопрос». По принципу: кто кого закопает.