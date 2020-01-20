Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий отмечает, что после госпереворота 2014 года на Украине был разрушен баланс интересов социальных и этнических групп, который и привел к гражданской войне на территории Донбасса

Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

А когда естественный баланс разрушен, то единственная возможность соблюдения его видимости заключается в применении насилия. По отношению к тем, чьи интересы не учтены. И это — гражданская война.

Одних, чтобы оставаться на гребне доминирования, других — за то, чтобы вернуть себе полноправное участие в балансе. А между ними, увы, если не вмешивается государственное насилие в пользу вторых, остается лишь «земельный вопрос». По принципу: кто кого закопает.