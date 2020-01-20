Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook высказала свое отношение к включению в антитеррористическое пособие Великобритании украинского трезуба и эмблемы полка «Азов»

В антитеррористическое пособие Великобритании вместе с нацистской символикой полиция внесла украинский трезубец и эмблему полка «Азов», признанного в России террористической организацией.

По поводу головорезов «Азова» всё ясно: данную группировку создал и возглавляет майдановский кормилец (или кормящийся) Аваков. Непонятно только одно: почему этот преступник до сих пор носит погоны офицера? Почему его держат во власти? И даже включили в состав украинской делегации, которая принимала участие в саммите «нормандской четвёрки». Серьёзно? Единственная четвёрка, которую он заслуживает — срок в колонии строгого режима. И то мало будет! Британцам следует быть осторожными в Украине. Власти Великобритании выпустили памятку для туристов © CC0, Pixabay

Что же касается трезубца… Современные нацисты слишком долго издевались над украинским гербом. Под этим символом они избивали людей и рушили страну. Может, пришло время сменить символику Украины? Как под флагами с трезубцем будут жить люди Донбасса, на которых карательные отряды день и ночь кидали мины?.. Послушайте, ведь никто же не додумается вывесить свастику в Берлине, хотя до Гитлера этот знак никто не связывал с концлагерями и зверскими расправами.

Если в ближайшее время новое руководство не наведёт порядок в Украине и не поставит на место (за решётку) радикалов во главе с такими, как Аваков и Порошенко, то не исключено, что Европа включит всю страну в список запрещённых экстремистских организаций. А мне, как и другим нормальным украинцам, россиянам, очень больно наблюдать, как преступники насилуют Украину…