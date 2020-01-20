Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцети Facebook указал, что игра на публику с отставкой, которую разыграли между собой Гончарук и Зеленский, – это издевательство над Конституцией

Карикатура на государство.

Основа стабильности государства — это тщательное исполнение Конституции. Именно она четко определяет: кто назначает премьер-министра, а кто освобождает его от занимаемой должности. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Игра на публику, которую разыграли между собой Гончарук и Зеленский — это, прежде всего, издевательство над Конституцией, которой не предусмотрены подача заявления об отставке Президенту и его согласие или несогласие с этой отставкой.

Очень печально, что гарант Конституции, а он приносил клятву над текстом Конституции, позволяет себе такие нарушения. Это недопустимо.

Но я обратил бы внимание на другое. Отказывая Гончаруку в отставке, Зеленский говорит ошеломляющие вещи: оказывается, «сохранение убожества во главе правительства» позволит не расшатать ситуацию в стране, а ведь дело обстоит совершенно наоборот.

Как раз своевременная замена абсолютно непрофессионального и неспособного к руководству страной человека на сильного и подготовленного управленца укрепит ситуацию в стране. Неужели эта простая истина ему непонятна?

Горько видеть эту карикатуру на государство в нашей Украине!