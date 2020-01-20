Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что президент устроил выволочку премьеру, не желая брать на себя антирейтинги Гончарука

Президент Украины Зеленский начал мягкое переформатирование правительства — напрямую вмешался в работу КМУ, потребовал у Гончарука уволить наиболее провалившихся министров и изменить структуру правительства (разделить 3 министерства), разобраться с мегазарплатами; при этом сохраняя Гончарука. Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Увольнение Гончарука стало бы поражением самого Зеленского (именно Зеленский взял на себя ответственность за Гончарука и Ко перед фракцией "Слуга народа" в сентябре) и началом витка политического кризиса.

Зеленский решил сохранить Гончарука, но устроил ему показушную публичную выволочку, не желая брать на себя его антирейтинги.