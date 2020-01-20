Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва проанализировал главные причины, которые, по его мнению, повлияли на решение президента Украины Владимира Зеленского оставить в должности главу Кабмина Алексея Гончарука

Еще раз по несостоявшейся отставке Гончарука.

Премьера пытается сбить широкая коалиция сил, представляющих крупные украинские ФПГ и группы влияния. Президент Зеленский, с которым многие из них имели давние отношения, отдал формирование правительства на откуп тем силам, которых сейчас принято называть «соросятами», действующим под контролем и в интересах глобального Запада.

Это вызвало у влиятельных людей, не желающих никому отдавать командные высоты в украинской экономике, немалое удивление и раздражение. Отсюда и атака на правительство. В реальности картина более сложная — не все олигархи воюют с правительством и не все прозападные силы его поддерживают. Но в общих чертах мотивация сторон примерно такая.

История с прослушкой Гончарука и наезд по этому поводу на премьера со стороны «антисоросятной» коалиции, стали удобным поводом для Запада показать, кто в доме хозяин. Гончарук публично объявил о своей отставке, причем заявил об этом президенту, а не Раде (как это нужно было бы по Конституции). Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

То есть, это был явный политический демарш. Был ли он заранее согласован с президентом, либо Зеленского поставили перед фактом в данном случае уже не суть важно. Важен смысл этого шага — показать, что президент не может убрать премьера, за которого вписываются силы куда более влиятельные, чем Коломойский.

Это не означает, что коалиция прекратит попытки отправить Гончарука и правительство в отставку. Они, безусловно, продолжатся. И шансы на отставку не нулевые. При каком-то очередном зашкваре это возможно — если премьер станет уже слишком токсичен для Зеленского. Тем более, что и президенту по мере приближения местных выборов будет выгодно обновить команду, чтоб дать людям предвыборную надежду на перемены. Как минимум, не исключено частичное обновление Кабмина, о чем уже дал понять Зе во время разговора с премьером.

Проблема в том, что при нынешних раскладах даже в случае отставки правительства Гончарука на его место придут примерно те же кадры. Главных базовых вводных тут две. Первая — позиция самого Зеленского. Судя по всему, президент не очень уверен, что с точки зрения его политических и личных интересов ему следует идти наперекор пожеланиям американского посольства и МВФ.

Возможно, ему кажется, что куда более выгодно и безопасно двигаться в русле магистральной линии, которые ему нарисовали на Западе. Пусть это и чревато постепенным превращением в "английскую королеву" и потерей доверия значительной части избирателей. Вторая — геополитическое положение Украины: тяжелые отношения с Россией и сильная зависимость в связи с этим от Запада. Пока сохраняется такое положение, влияние Запада на все процессы в Украине будет оставаться определяющим.

Ситуацию могла бы изменить нормализация отношений с Россией и восстановление многовекторности во внешней политике. А во внутренней политике — проведение досрочных выборов в Раду и усиление позиций сил, враждебных «соросятам». Но пока и то, и другое — это гипотетическая вероятность.