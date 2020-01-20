Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что, вероятнее всего, следующей встречи в "нормандском формате" не будет, поскольку Зеленский не способен что-либо выполнить из намеченных шагов по мирному урегулированию в Донбассе

Конец сериала «Слуга народа».

К сожалению статистика погибших и раненных после разведения войск осталась неизменной. Вялотекущая война продолжается, угрожая снова перейти к полномасштабным боевым действиям.

Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что никакого реального плана по урегулированию конфликта на Донбассе у Зеленского нет. Точнее, у него нет такого плана, который он был бы в состоянии имплементировать. Любой план будет означать необходимость выйти из зоны комфорта и подавления сопротивления недовольной части общества. А жизнь уже доказала, что Зеленский психологически к этому совершенно не готов. Зеленский считает, что Путин его понимает © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Поэтому, скорее всего, в марте не состоится следующая встреча в нормандском формате, потому что Зеленскому будет нечего там презентовать. После чего рейтинг Зеленского начнет стремительно обваливаться.

Собственно, на этом на Зеленском можно будет ставить крест. Уже очевидно, что бороться с коррупцией он не намерен — боится и не имеет на это политической воли; мира на Донбассе не будет; уровень жизни будет продолжать снижаться.

Бесконечно морочить голову народу с помощью своих видосиков Зеленский не сможет, это уже надоедает. К середине лета наступит неизбежная расплата за недееспособность и беспомощность.

Оперетка на тему народного президента Голобородько окажется значительно короче, чем предполагали зрители, купившие билеты.

Собственно, ничего трагичного в этом не будет. Как быстро пришел, так быстро и уйдет. Извинится и уйдет. Обычное недоразумение. Бывает.

Трагично будет, если общество после этого своего «завихрения» не сделает выводов, не повзрослеет и будет по —прежнему искать спасителей среди творческой интеллигенции и других подобных раскрученных пустышек.